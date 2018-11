“Plots hoorde ik een vrouw gillen: ‘Moeder, moeder.’” Boer zag hoe jogster (42) werd vermoord

Ze is gestorven omdat ze per ongeluk het pad van Xavier V.D. gekruist heeft. Tijdens haar ochtendlijke jogging, op een boogscheut van thuis. Dokter Wivinne Marion (42) werd in een bos tegengehouden, geslagen en gewurgd. V.D. gooide de dode kinderarts daarna in de koffer van zijn wagen en dumpte haar vervolgens in de Samber. Wat hem bezield heeft, weet hij niet meer.