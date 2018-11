Geel -

Marilyn Claus, de dochter van de uitbaters van de horecazaak Koek en Ei Burgers in Geel, reageert vanuit Spanje op de heisa die is ontstaan na de plotse sluiting van de zaak. “Mijn moeder kreeg hier ernstige gezondheidsproblemen en is in het ziekenhuis opgenomen”, vertelt ze.