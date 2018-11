Apple neemt drastische beslissing en ziet in één klap 65 miljard dollar rook opgaan

De opmerkelijke beslissing van Tim Cook om vanaf nu geen aparte verkoopcijfers meer te geven voor de iPhone, bevestigt het vermoeden dat het vet van de soep is voor het paradepaardje van Apple. De belegger is er alvast niet gerust op en stuurde het aandeel flink lager. In één klap zag Apple ruim 65 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan.

“Als je in een supermarkt je boodschappen wil afrekenen, dan vraagt de kassamedewerker toch ook niet hoeveel items je in je karretje hebt?” Met die ietwat bizarre uitspraak bevestigde Tim Cook, de grote baas van Apple, dat het bedrijf voor de laatste keer had bekendgemaakt hoeveel iPhones het verkocht. Tussen juli en september waren dat er 46,9 miljoen. Ook naar het aantal verkochte iPads en Macs is het voortaan gissen: Apple houdt die ­cijfers vanaf nu geheim.

Officieel wil Tim Cook met die nieuwe communicatiestrategie in de verf zetten dat Apple veel meer is dan de producent van smartphones, tablets en computers waarvoor het nu nog altijd wordt versleten. Het bedrijf heeft ook een sterk groeiende dienstenpoot opgebouwd (iTunes, iCloud, Apple Music, Apple Pay, App Store), die intussen al goed is voor zo’n 10 miljard dollar omzet. Maar dat blijft te vaak onder­belicht, zo vinden ze op de hoofdzetel in Cupertino.

Toch is dit maar een stukje van het verhaal. De smartphonemarkt is volwassen geworden en is nu meer dan ooit een vervangingsmarkt. Daardoor zijn de twee­cijferige groeipercentages waarmee Apple in het verleden kon uitpakken nog slechts een verre herinnering. En als er één ding is dat beleggers niet graag horen, dan is het wel stagnerende of zelfs dalende verkoopcijfers voor Apples paradepaardje.

RR

Klets op de beurs

Het klopt dat Apple er nog altijd in slaagt om die stagnerende verkoop meer dan te compenseren dankzij de lancering van almaar duurdere iPhones: zo steeg de gemiddelde prijs per verkochte iPhone van 724 dollar dit voorjaar naar 793 dollar nu. Maar ook dat businessmodel stoot eerder vroeg dan laat op zijn limieten. Dat beseft Tim Cook ook. Vandaar de toekomstige ‘geheim­doenerij’. Vandaar wellicht ook de voorzichtige vooruitzichten die hij bekendmaakte voor het lopende kwartaal, het eerste en meteen ook het belangrijkste van het nieuwe boekjaar 2019 dankzij de eindejaarsperiode die erin valt. Analisten mikken gemiddeld op een omzet van 93 miljard dollar voor de periode oktober-december, maar Tim Cook sluit niet uit dat het minder wordt (89 tot 93 miljard dollar).

Die ‘onheilstijdingen’ overvleugelden compleet de recordcijfers die het bedrijf in het voorbije kwartaal boekte: de omzet steeg met 20 procent tot 62,9 miljard dollar, bijna anderhalf miljard beter dan de analisten hadden verwacht. Maar het zoveelste recordjaar op rij kon de beleggers niet vermurwen: zij stuurden het aandeel de eerste uren van de handelsdag meteen ruim 7 procent ­lager. In één klap zag Apple zo ruim 65 miljard aan beurswaarde in rook opgaan.