De ambities van Thorgan Hazard: “Ik wil de hiërarchie bij de Duivels doorbreken”

2018: het jaar van ­Hazard. Niet alleen van Eden, ook van Thorgan. De 25-jarige aanvaller mocht van Roberto Martinez mee naar Rusland en is dit seizoen de Rode Duivel met de beste statistieken. Hoog tijd voor een bezoek aan Mönchengladbach, waar hij nu al meer dan vier jaar vertoeft. Toegegeven, een tripje Valencia was nog leuker geweest. “Mijn vader is daar gaan praten, ja. Maar de ­timing voor een transfer was niet goed.”