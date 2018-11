Ally Samatta, het beest dat Club Brugge moet vrezen: “Dat shirt van de Gouden Stier kan me gestolen worden”

Negentien goals in twintig wedstrijden. Eén goal om de 83 minuten. De Gouden Stier in Ally Samatta (25) is helemaal los. Genk rekent vanavond op de goals van de Tanzaniaanse sluipschutter om dichtste achtervolger Club Brugge tot op zes punten te slaan. “De coach geeft me specifieke tips om de doelmannen te verslaan, maar daarover vertel ik liever niet te veel. Zij lezen ook kranten, hé.”