Deze Antwerpenaars zijn gevlucht voor de vuile lucht: “Ik heb nooit gerookt, maar ik heb wél de longen van een kettingroker”

Antwerpen -

De luchtkwaliteit in Antwerpen is rampzalig. Dat beweerde Greenpeace afgelopen week op basis van satellietgegevens. Geen verrassing voor Marc Leclef en Luc Ebinger. Zij verhuisden in 2016 en 2000 al uit Antwerpen. Reden: diezelfde slechte lucht. “Onze rode bessen zagen zwart. Je kon ze niet meer wassen.”