Drukte bij de tandarts: ineens moet iedereen nog snel gaan, maar agenda’s zitten overvol

De agenda’s van de tandartsen zitten helemaal vol. Veel ­patiënten hebben hun jaarlijkse bezoek aldoor uitgesteld, en moeten zich nu haasten willen ze nog in aanmerking komen voor een betere terug­betaling. “Natuurlijk ontstaat dan een bottleneck.”

“We krijgen vaak te horen dat tandartsen duur zijn”, zegt Yann Van Hoecke van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT). “Maar dat klopt niet. Voor volwassenen wordt het alleen duurder als ze de jaarlijkse controle overslaan. Niet omdat onze tarieven stijgen, wel omdat de ­terugbetaling door de mutualiteiten daalt.”

Dat systeem is een rechtstreeks gevolg van het mondzorgtraject dat werd in­gevoerd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Het mondzorgtraject houdt in dat de ­terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die minstens één keer per jaar op controle gaan. Van Hoecke: “Uitstelgedrag voor een tandarts­bezoek is van alle tijden. Mensen doen dat nu eenmaal niet graag en ze wachten veel te lang, tot het moment dat ze echt tandpijn hebben. Of tot het einde van het jaar nadert, en ze beseffen dat er finan­ciële gevolgen zijn als ze de controle overslaan.”

Volgens Van Hoecke veroorzaakt ook het tekort aan tandartsen overvolle agenda’s. “De boom van tandartsen uit de jaren 70 en 80 is voorbij. Die collega’s bereiken stilaan hun pen­sioenleeftijd. Daarnaast zijn er in Vlaanderen strenge toelatingsproeven voor studenten die een op­leiding tandheelkunde beginnen. Maar als de uitstroom groter is dan de instroom, kom je natuurlijk vroeg of laat in de problemen. Wij horen veel verhalen van collega’s die tot over hun oren in het werk zitten.”