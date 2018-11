Advocate hard voor Harvey Weinstein: “Pestkop en roofdier misbruikte bijna duizend vrouwen”

Harvey Weinstein zou wel eens meer dan duizend vrouwen kunnen lastiggevallen hebben. Dat zegt een advocaat die slachtoffers van de gewezen filmproducer vertegenwoordigt. Twee voormalige werknemers van Weinstein beweren dan weer dat zijn broer Bob van alles op de hoogte was.

Elizabeth Fegan is de advocate die in de zaak tegen Harvey Weinstein, die centraal staat in de #MeToo-heisa rond machtsmisbruik en aanranding, de slachtoffers vertegenwoordigt. De Amerikaanwe verveelde haar de voorbije maanden niet en lijkt dat de komende weken ook niet te zullen gaan doen. De rechtszaak tegen de Hollywood-producer neemt steeds grotere proporties aan, zo vertelt ze vrijdag aan Sky News.

“Volgens mij gaat het over honderden of zelfs bijna duizend slachtoffers”, zegt Fegan. “Dat denk ik op basis van wat we al weten en wat al openbaar gemaakt is. Minstens 150 vrouwen hebben hun verhaal al gedaan. Daarbovenop zijn er werknemers die zeggen dat er vrouwen tot drie keer per week in zijn kantoor moesten komen om te kuisen nadat hij net iets gedaan en geëjaculeerd had.”

Fegan noemt Weinstein een “pestkop en roofdier”. “Als het minstens drie keer per week gebeurde in al de jaren dat hij aan het roer stond bij Miramax en zijn eigen bedrijf, gaat het over een hoop vrouwen. Het heeft ook erg lang geduurd. We hebben onder meer gepraat met vrouwen die met hem in 1979 begonnen zijn bij Miramax. Het was toen al dagelijkse kost.”

Weinstein zelf heeft de beschuldigingen van seksueel contact zonder wederzijdse toestemming altijd ontkend. Nochtans hebben gewezen werknemers van Miramax getuigd dat ze ervan overtuigd zijn dat Bob Weinstein, de broer van Harvey, al sinds 1990 op de hoogte was van de daden van zijn broer.