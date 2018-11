Erdogan beschuldigt Saudische regering: “Hoogste niveau in Riyad zit achter dood Khashoggi”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt de Saudische regering verantwoordelijk voor de vermoedelijke moord op journalist Jamal Khashoggi. Het bevel om Khashoggi te doden, kwam van “het hoogste niveau” van de Saudische regering, schreef Erdogan in een vrijdag gepubliceerd gastcommentaarstuk van de Washington Post.

Erdogan zegt dat er in het onderzoek nog belangrijke vragen onbeantwoord blijven. Zo is nog onduidelijk wat gebeurd is met het lichaam van de journalist. “Spijtig genoeg hebben de Saudische autoriteiten deze vragen niet beantwoord.”

Khashoggi, die kritisch was voor het regime, ging op 2 oktober het consulaat in Istanbul binnen om er papieren in orde te brengen voor zijn aanstaande huwelijk. Sindsdien was hij spoorloos. Riyad gaf pas weken later, onder gigantische internationale druk, toe dat de 59-jarige man in het consulaat werd omgebracht.

Het Turkse parket-generaal verklaarde woensdag dat de Saudische journalist kort na het binnenkomen in het consulaat gewurgd is. Daarna zou zijn lichaam “in stukken gesneden” en “vernietigd” zijn.