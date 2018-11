Football Leaks: Leterme wilde PSG op de rooster leggen

Oud-premier Yves Leterme, de voorzitter van de ­onderzoekskamer bij de Europese voetbalbond UEFA, had zich in 2017 voorgenomen om Paris Saint-Germain degelijk te onderzoeken. Daarop wijzen de Football Leaks-documenten, zo bericht De Standaard zaterdag.

Sinds 2009 bestaan er Europese regels die moeten voorkomen dat rijke eigenaars hun voetbalploeg volpompen met geld en zo financiële doping toedienen. De Europese voetbalfederatie UEFA wil daarmee voorkomen dat kleinere clubs de strijd om goeie spelers altijd verliezen tegen de clubs van de nieuwe rijken.

Clubs die de regels overtreden, kunnen worden uitgesloten van Europese competities. Onder meer Malaga en AC Milan viel die twijfelachtige eer te beurt, maar bij Manchester City en PSG kwam het nooit zover. Opmerkelijk, want de twee clubs hebben buitenlandse eigenaars en gooiden de afgelopen jaren met miljoenen voor transfers. PSG bijvoorbeeld trok in 2017 de beurs open voor Neymar - 222 miljoen euro - en Kylian Mbappé - 175 miljoen euro.

Toen de rapporten over de financiën van de Franse topclub dit voorjaar op tafel lagen, liet Leterme blijken dat zijn onderzoekskamer bijna op het punt stond het dossier over te maken aan de gerechtelijke ­kamer. Die zou dan beslissen over de zaak. Er was volgens hem weinig marge om de onder­zoeks­­kamer ervan te overtuigen dat dat niet nodig was. Maar op 13 juni meldde de UEFA dat PSG op het vlak van Financial Fairplay tijdens het seizoen 2016-2017 niets aan­gewreven kon worden.

Het onderzoek werd in juni gesloten, maar eind september heropend door de Europese Voetbalbond. Maar zelfs als PSG betrapt zou worden op overtredingen, is het niet zeker dat er straffen volgen. De club kreeg de voorbije jaren een voorkeursbehandeling, zo bleek uit het onderzoekswerk van de journalisten die aan Football Leaks werken.