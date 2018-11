Ziekenhuizen in nauwe schoentjes: een op de drie gaat in het rood

Het gaat financieel erg slecht met de ziekenhuizen in Vlaanderen. Een op de drie ging in 2017 in het rood, zo blijkt uit onderzoek van De Tijd, en er werd ook minder personeel aangeworven. “Dit kan tot faillissementen leiden”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Vlaanderen telt 51 ziekenhuizen, maar het is niet ondenkbaar dat het er de komende jaren minder zullen worden. In geen jaren werd zo weinig winst gemaakt als in 2017, blijkt uit onderzoek van hun jaarrekeningen door De Tijd, met zelfs een op de drie ziekenhuizen die in het rood ging. Dat is meer dan in 2016, en daarbovenop werd ook minder personeel aangeworven.

Volgens Margot Cloet van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro moeten we die financiële problemen serieus nemen. Het is hoog tijd om de financieringsregels aan te passen, zegt ze in De Tijd, en meer geld te krijgen voor zorg. “Anders kan dat op termijn tot faillissementen leiden.” Dat gebeurde de voorbije maand tweemaal in Nederland, waar ziekenhuizen de deuren moesten sluiten.

Maggie De Block (Open VLD) vindt dat de 8,5 miljard euro die de Belgische ziekenhuizen elk jaar krijgen voldoende zou moeten zijn. “Dat is een correct bedrag om voor 11 miljoen mensen een ziekenhuisgeneeskunde te garanderen”, aldus de federaal minister van Volksgezondheid

Nog erger in Brussel en Wallonië

De Tijd becijferde ook dat de problemen in Brussel en Wallonië nog groter zijn dan in Vlaanderen. In Vlaanderen halen alle ziekenhuizen samen nog een winstmarge van 0,7 procent, maar in Brussel en Wallonië gaan ze collectief in het rood.