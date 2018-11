Nu zelfs geen plek meer voor Lukaku in kern bij Manchester United? Nainggolan kan weer spelen na enkelblessure

Valt Romelu Lukaku nu zelfs naast de kern bij Manchester United? Daar heeft het alle schijn van. De Rode Duivel was de grote afwezige op de foto’s die paparazzi namen toen de spelers van ManU op het vliegtuig stapten richting Bournemouth. In Italië is Radja Nainggolan veel vroeger dan voorzien weer fit om te spelen bij Inter.

Het zijn moeilijke weken voor Romelu Lukaku. Het laatste doelpunt van de Rode Duivel dateert al van 15 september (tegen Watford) en die droogte leverde hem de laatste weken bakken kritiek op in Engeland. Afgelopen weekend in de competitiematch tegen Everton liet trainer José Mourinho de 25-jarige spits zelfs op de bank starten en mocht hij pas invallen in de 65ste minuut.

Een week later lijkt er zelfs geen plek voor Big Rom in de brede wedstrijdkern voor de competitiematch tegen Bournemouth. Toen de spelers van ManU op het vliegtuig stapten richting de Engelse kustplaats, mankeerde één onverwachte naam op de foto’s van de paparazzi op de luchthaven: Romelu Lukaku. De kans dat hij aan het oog van de camera’s is ontsnapt, lijkt klein. Aannemelijker is de piste dat Mourinho zijn spits extra rust gunt.

Nainggolan

Beter nieuws over de Belgen komt er vanuit Italië, waar Radja Nainggolan veel vroeger dan verwacht weer fit is om te spelen. De middenvelder van Inter blesseerde zich twee weken geleden in de Milanese derby aan de enkel en zou een maand onbeschikbaar zijn. Maar voor de competitiematch tegen Genoa zit de voormalige Rode Duivel alweer in de selectie. “Wellicht kan hij een halfuur spelen”, vertelde trainer Luciano Spaletti. Bij de Italiaanse eersteklasser zal ‘Il Ninja’ vooral ritme moeten opdoen voor dinsdagavond. Dan ontvangen ze FC Barcelona in de Champions League.