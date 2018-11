Verdachte van moord op jogster viel al eerder vrouw aan, zijn moeder “weet niet eens waar hij is”

De moeder van de man die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige jogster Wivinne Marion heeft voor het eerst gesproken. Intussen raken meer details bekend voor haar 28-jarige zoon, die enkele jaren geleden al eens opgepakt werd voor agressie tegen een vrouw.

Wivinne Marion (42) was donderdagochtend rond 9 uur aan het joggen op een verlaten landwegje in het Waalse Boninne toen de auto van Xavier V.D. in haar buurt stopte. Een boer was getuige van de gewelddadige confrontatie tussen de 28-jarige man uit het naburige Flawinne en zijn slachtoffer: V.D. zat bovenop haar, sloeg haar en hield zijn handen rond haar nek alsof hij haar aan het wurgen was. Daarna stopte hij haar in de kofferbak van zijn wagen, die een uur later in de Samber werd teruggevonden.

Niet eerste keer

Uit informatie van La Dernière Heure blijkt dat V.D. niet aan zijn proefstuk toe was. Enkele jaren geleden werd de dertiger al eens opgepakt en verhoord voor agressie tegen zijn toenmalige buurvrouw. Die zou zo geschrokken zijn van de aanwezigheid van de man in haar woonst dat ze van de eerste verdieping naar beneden sprong met haar twee kinderen in haar armen.

Moeder spreekt

De moeder van de verdachte zegt aan Sudpresse dat ze van niets weet en haar zoon al enkele dagen niet meer gehoord heeft. “Ik ben zijn mama, maar de politie vertelt me niets. We hebben geen idee van wat er gebeurd is. Ik weet niet waar mijn zoon is.” Of haar zoon tot moord in staat is, wilde de moeder niet gezegd hebben. “Maar we leven enorm mee met de familie van het slachtoffer. Meer gaan we niet zeggen, want we begrijpen het niet.”

De verdachte speelde voetbal bij Rode Ster Belgrado, in vierde provinciale. “Hij hield ervan zich te amuseren en wilde iedereen helpen”, zegt zijn trainer in Sudpresse. “Ik begrijp het niet. Hij was geen engeltje, maar dit is wel wat anders… Hij was echt geen slecht persoon. Ik ben verbaasd.”

Slachtoffer herdacht op sociale media

Op sociale media verschijnen intussen heel wat berichten over het slachtoffer. “Rust in vrede, Wivinne, je blijft voor altijd een goede kinderarts. Veel moed aan je kinderen, je man, je familie en je collega’s. Bedankt om zo goed voor ons dochtertje gezorgd te hebben”, staat er onder meer te lezen. “Die mama was enorm toegewijd aan haar werk. Onze zoon heeft de kans gehad om door haar verzorgd te worden. Rust in vrede”, schrijft iemand anders.