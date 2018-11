Schattig jongetje in tenue van tegenstander toont Robin Van Persie zijn ware clubliefde: “Er waren geen shirts van Feyenoord meer over”

Als jonge Feyenoord-fan voor de aftrap het veld mogen oplopen aan de hand van clubicoon Robin Van Persie, maar… een truitje van de tegenstander moeten aantrekken. Het overkwam afgelopen week een jongetje voor de bekermatch van de Rotterdamse club tegen ADO. Maar de knaap wilde nog in de spelerstunnel orde op zaken zetten. Toen Van Persie hem een high five gaf, wilde hij de voormalige spits van Manchester United toch even duidelijk maken dat zijn hart ligt bij Feyenoord.