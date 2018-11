Curator Würst hoopt volgende week overname rond te hebben

Leuven - Een overname van Würst kan volgende week rond zijn. Dat zegt althans Jan De Rieck, die als curator optreedt na het faillissement van de keten die drie jaar geleden werd opgericht door televisiekok Jeroen Meus.

De hotdogketen had een schuldenberg opgestapeld van net geen miljoen euro. Amper één dag na het faillissement gaf De Rieck al aan dat zich al een eerste geïnteresseerde had gemeld voor een overname. En ook twee weken later ziet het er nog steeds goed uit.

“Ik ben momenteel in gesprek met meerdere geïnteresseerden om een overname te realiseren”, zegt De Rieck. “Zij zijn nu de cijfers van de keten aan het bekijken, om te zien waar de uitdagingen en de mogelijkheden liggen. Maar op dit moment heb ik er alle vertrouwen in dat er een overnemer zal worden gevonden. Hoe het er nu uitziet, kan in de loop van volgende week een handtekening onder het overnamecontract staan.”

Wie die geïnteresseerden dan zijn, wil De Rieck voorlopig niet kwijt. Wel zou er voornamelijk interesse zijn voor de zaak in Leuven, de zaak waar het voor Würst allemaal begon. Dat zou ook de zaak zijn waar het minste financiële problemen zijn.

“Maar ook voor de zaken in Gent en Antwerpen zie ik nog mogelijkheden. Het zijn mooie en goed ingerichte panden, dus overnemers kunnen daar zeker weer iets succesvol van maken”, zegt De Rieck.