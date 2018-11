VN-directeur waarschuwt voor "stille moordenaar die even gevaarlijk is als klimaatverandering"

Als er binnen de twee jaar geen nieuw akkoord gesloten is rond biodiversiteit, zou de mensheid wel eens de eerste soort zijn die verslag uitbrengt over zijn eigen uitsterven. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat The Guardian kon inkijken. “Het verlies van biodiversiteit is een stille moordenaar”, zegt Cristiana Pasca Palmer.

Net voor een internationale conferentie rond de instorting van onze ecosystemen in Egypte, luidt Cristiana Pasca Palmer de alarmbel. De directeur Biodiversiteit bij de Verenigde Naties ziet met lede ogen hoe we onze eigen ondergang aan het bewerkstelligen zijn. “Mensen in alle landen moeten druk zetten op hun overheid”, zegt ze in The Guardian. “Er moeten ambitieuze doelstellingen komen tegen 2020 om insecten, vogels, planten en zoogdieren te beschermen die vitaal zijn voor de voedselproductie, proper water en het afscheiden van koolstof.”

“Het verlies van biodiversiteit is een stille moordenaar”, aldus Pasca Palmer. “Het is verschillend van klimaatverandering, waar daar voel je elke dag de impact van. Met biodiversiteit is dat niet zo. Op het moment dat je het zal merken, is het wellicht al te laat.”

Op de conferentie in Sharm el Sheikh hopen de 196 lidstaten van de VN de lijnen uit te zetten voor een beter beheer van de ecosysteem en het wilde leven op onze planeet. Het betekent de start van twee jaar onderhandelen die voor Palmer moet resulteren in ambitieuze nieuwe doelstelling op de volgende conferentie in Peking in 2020.

De gewezen Roemeense minister zegt dat er wel hoop is, maar dat de situatie algemeen toch erg zorgwekkend is. Er is nu al veel verlies van biodiversiteit door vernietiging van natuurgebieden, chemische vervuiling en invasieve soorten, maar de komende 30 jaar zal de impact van klimaatverandering en de in aantal stijgende bevolking het verlies alleen maar versnellen.

Zo becijferde de VN dat Afrika tegen 2050 de helft van zijn vogels en zoogdieren kwijt zal zijn. De visvangst in Azië zal tot nul herleid worden. Door het verlies van planten en leven in de zee zal de aarde minder koolstof kunnen afscheiden, een vicieuze cirkel. “Ik hoop echt dat we niet de eerste levende soort zijn die haar eigen uitroeiing documenteert.”