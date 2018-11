Twee tieners doodgestoken in Londen

In Londen is vrijdag een 17-jarige jongen neergestoken en later aan zijn verwondingen overleden. Donderdag werd ook al een 15-jarige jongen op dezelfde manier gedood.

De 15-jarige jongen werd donderdagavond neergestoken in een fastfoodrestaurant in het zuidoosten van Londen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, de 17-jarige jongen wachtte vrijdagnamiddag hetzelfde lot nabij metrostation Clapham South in het zuidwesten van de Britse hoofdstad.

Politie trof de jongen aan in een plas bloed. Voorbijgangers hadden hem nog proberen reanimeren, maar ook hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Een getuige zag een groep mannen, ‘roepend en gejaagd’, waarvan er eentje een groot mes bij zich droeg.

In beide zaken werd voorlopig nog niemand opgepakt, maar de Britse politie vraagt om hen zo veel mogelijk informatie te bezorgen. Het gaat al om de 115de moord in de Britse hoofdstad dit jaar. Negentien slachtoffers waren minderjarig.