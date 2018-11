Turkse topper draait uit op massale knokpartij na goal van ex-Bruggeling: drie rode kaarten en speler achtervolgd door razende thuisploeg

De derby van Istanboel tussen aartsrivalen Galatasaray en Fenerbahçe is uitgedraaid op een ordinaire vechtpartij. De match die bol stond van de opstootjes eindigde op een 2-2 gelijkspel, met ook een goal Ryan Donk (ex-speler van Club Brugge), maar na het laatste fluitsignaal kookten de potjes helemaal over. Beide teams gingen met elkaar op de vuist, er volgden drie rode kaarten en de Braziliaan Jailson moest zelfs naar de spelerstunnel sprinten om niet aangevallen te worden door razende tegenspelers.

De zenuwen zijn altijd strak gespannen voor de derby tussen aartsrivalen Galatasaray en Fenerbahçe. Maar gisterenavond steeg de rivaliteit tussen beide clubs naar een nieuw dieptepunt. Tijdens de match waren er enkele opstootjes, vooral door het verloop van de match. Galatasaray was, onder meer via een doelpunt van ex-Bruggeling Ryan Donk, op 2-0 voorsprong gekomen. Maar Fenerbahçe, waar trainer Philip Cocu net was ontslagen, knokte terug en sleepte uiteindelijk nog een 2-2 gelijkspel uit de brand.

Foto: Photo News

Maar na het laatste fluitsignaal liep het volledig uit de hand. De spelers van ‘Fener’ gingen hun punt iets te fel vieren en dat zette kwaad bloed bij de spelers van de thuisploeg, die hun frustraties bekoelde met een ordinaire vechtpartij. Gebeten hond was Jailson, die de 2-2 scoorde. De Braziliaan werd achtervolgd door de hele Galatasaray-ploeg en moest de spelerstunnel inrennen om aan de klappen te ontkomen. Uiteindelijk kreeg Jailson en zijn ploegmaat Roberto Soldado een rode kaart voor hun acties, Ndiaye was de enige speler van de thuisploeg die rood kreeg.

Het minste wat je kan zeggen is dat het een felbevochten punt is voor beide ploegen. Eentje waarmee ze weinig opschieten. Galatasaray blijft tweede na Istanbul BB, de verrassende leider in Turkije. Fenerbahçe staat pas 15de in het klassement.

Foto: AFP

Foto: Photo News