Duiker omgekomen tijdens zoektocht naar lichamen uit gecrasht vliegtuig Lion Air

In Indonesië is vrijdag een duiker om het leven gekomen toen hij probeerde menselijke resten uit het water te halen van slachtoffers van de crash van het toestel van Lion Air. De man werd bewusteloos aangetroffen in het water en overleed later in het ziekenhuis.

De 48-jarige Syachrul Anto werkte als vrijwilliger voor de reddingsdiensten, en kwam om het leven toen hij uit het diepe water terugkeerde naar de oppervlakte. “Hij werd gevonden door andere teamleden, die hem naar de oppervlakte brachten. Ze hebben hem in een decompressiekamer geplaatst, maar hij kon niet meer gered worden”, zegt het hoofd van het agentschap waarvoor Anto werkte.

Het overlijden is mogelijk het gevolg van een plotselinge daling van de druk in de luchtfles van de duiker, aldus een marineofficier aan persbureau dpa.

De man had al deelgenomen aan een reddingsactie in Palu na de aardbeving en tsunami in september, en zocht ook mee naar lichamen en brokstukken na de crash van een toestel van Air Asia vier jaar geleden.

Het toestel van Lion Air stortte maandag met 189 mensen aan boord kort na het opstijgen neer voor de kust van Jakarta. Reddingswerkers doorzoeken sindsdien de regio in de Javazee waar de Boeing 737 neerstortte. Donderdag vonden de duikers de motoren en het landingsgestel van het vliegtuig, nadat ze eerder ook een van de zwarte dozen vonden.