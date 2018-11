Geen hartje, wel een dansje: zo viert Dries Mertens zijn eerste van drie goals

Ten huize Dries Mertens gaan ze dezer dagen dansend door het leven. Echtgenote Kat Kerkhofs gooit hoge ogen in het Vier-programma Dancing With The Stars en Mertens zelf swingt doorheen de Italiaanse competitie. In de competitiematch tegen Empoli was hij andermaal onhoudbaar. Hij scoorde hij een hattrick en zijn eerste goal vierde hij met een duidelijk verwijzing naar zijn vrouw. Niet met een hartje, maar wel met een geslaagd dansje.