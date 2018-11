Zonnig, droog en fris weer, maar KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie

Het KMI signaleert in een communiqué zaterdag ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Het instituut vraagt iedereen zeer oplettend te zijn bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken”: die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie. Wat het weer zelf betreft: het weekend is en blijft zonnig, droog en redelijk fris. In de loop van de week wordt het wel weer warmer, met donderdag kans op wat nattigheid.

Zaterdagnamiddag blijft het rustig, droog en overwegend zonnig met wat hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 8 à 9 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden elders in het land. Zaterdagavond en -nacht blijft het nagenoeg helder met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Tegen de ochtend kunnen er lokaal nevel- of mistbanken gevormd worden. Het wordt opnieuw een koude nacht, met minima tussen -1 en +3 graden.

Na het optrekken van lokaal ochtendgrijs kondigt zondag zich aan als rustig en zonnig. Het wordt iets zachter dan zaterdag, met maxima tussen 10 en 14 graden. Tijdens de nacht van zondag op maandag blijft het licht tot wisselend bewolkt met minima tussen 2 en 8 graden.

Maandag wordt een mooie en rustige najaarsdag met veel zon en af en toe hoge wolkensluiers Het blijft droog en het kwik stijgt richting 16 graden in het centrum van het land. Er staat slechts een zwakke oostzuidoostenwind.

Dinsdag verloopt vrij zonnig met af en toe (middel-)hoge wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt zeer zacht met maxima rond 19 graden in het centrum.

Woensdag schuift een golvende storing boven West-Frankrijk en de Britse Eilanden langzaam oostwaarts en trekt tijdens de nacht in afgezwakte vorm over onze streken. Aan de voorzijde blijven we woensdag nog in de zeer zachte zuidelijke stroming met maxima tot zowat 15 graden. Later op de dag neemt de bewolking vanaf het westen toe en tegen de avond kunnen er enkele druppels vallen in het westen van het land.

Donderdag zijn er eerst veel wolkenvelden en kan er nog wat regen vallen. Al snel verschijnen er echter brede opklaringen vanaf het westen en wordt het overal droog. Vrijdag en zaterdag blijft het overwegend droog.