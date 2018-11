Waregemse vandalen vernielen pompoenen: “De kindjes hebben zich kunnen uitleven vannacht. Bedankt”

Waregem - In Waregem werden enkele mensen vanochtend wakker met een onaangename verrassing voor de deur. Een groepje jonge mannen was er door de winkelstraat getrokken met het duidelijke idee om korte metten te maken met de Halloweenpompoenen die her en der nog voor de deur stonden.

Zowel bij optiek Vererfven als bij fotograaf Piet Eggermont in de Stormstraat werden de Halloweenpompoenen tot moes getrapt. Bij de optiek moest ook een verkeersbord eraan geloven. “Wie oh wie is lid van de anti-Halloweenbrigade,” vraagt de opticien zich af op Facebook. “De kindjes hebben zich kunnen uitleven vannacht. Bedankt voor het verstoren van de nachtrust in het centrum”, schrijft Piet Eggermont bij zijn filmpje.