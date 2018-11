Davy Roef mag met Waasland-Beveren niet spelen tegen moederclub Anderlecht

Beveren - Waasland-Beveren kan zondag in de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League geen beroep doen op doelman Davy Roef. Dat bevestigden de Waaslanders zaterdag.

Roef wordt door paars-wit voor het tweede seizoen op rij uitgeleend aan de Waaslanders en krijgt nog een deel van zijn loon van RSCA. De Pro League voerde voor de start van het seizoen een duidelijke regeling in met betrekking tot huurcontracten. Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Dat is bij de huurovereenkomst van Roef niet het geval, waardoor Waasland-Beveren niet op zijn sterkhouder kan rekenen. Coach Yannick Ferrera zal voor de match tegen RSCA (aftrap om 18u00) moeten kiezen tussen Kevin Debaty en Anthony Swolfs.