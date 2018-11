Wie is ‘John’, de man die de voetbalwereld op zijn grondvesten doet daveren? “Als ik moet sterven, dan is het zo”

Al wie in de voetbalwereld iets uitgespookt heeft waar een geurtje aan hangt, schuifelt dezer dagen zenuwachtig heen en weer op zijn of haar stoel. Met dank aan ‘John’, de mysterieuze klokkenluider die aan de basis ligt van het journalistieke project Football Leaks en de vele onthullingen die daarmee gepaard gaan. Maar wie is die man? Alleen bij de Duitse krant Der Spiegel weten ze het.

Acht harde schijven met daarop 1,9 terabyte aan documenten. Die bezorgde ‘John’ op een dag aan Rafael Buschmann, journalist van Der Spiegel. Intussen heeft de Duitse journalist 3,4 terabyte, goed voor ruim 70 miljoen documenten, gekregen van de mysterieuze man. In die documenten staan goedbewaarde geheimen uit de rijke voetbalwereld, over frauderende en sjoemelende clubs, bestuurders en spelers. Laat daar zestig journalisten uit twaalf landen op los en je krijgt een voetbalwereld die op zijn grondvesten davert.

Begin 2016 begon het klokkenluidersbestaan van ‘John’. Nadat hij geantwoord had op een van de vele mails van Buschmann, die bij veel mensen hengelde naar informatie uit de voetbalwereld, sprak hij met de Duitser af in een stad in Oost-Europa. Sindsdien gebeurt het zelden dat de man twee avonden op dezelfde plaats doorbrengt. Hij leeft op de vlucht, bevreesd dat zijn identiteit ooit bekend raakt en de mensen die in diskrediet zijn gekomen wraak willen nemen op hem. “Door de jaren heen zijn vele duizenden mensen gestorven voor hun idealen. Als dat ook mijn lot is, dan is het zo. We wisten wat de risico’s waren. Ik geloof nog altijd dat dit project de toekomst van het voetbal kan beïnvloeden”, liet hij ooit optekenen.

Roadie

Zij die daar baat bij hebben, zoeken intensief naar ‘John’. Er worden zelfs privédetectives ingeschakeld om te achterhalen wie de man is. Buschmann liet al optekenen dat ‘John’ de looks heeft van de roadie van een rockgroep. Mager, donker haar, een onverzorgde baard, T-shirt en jasje in jeans. Een uitstraling die goed past bij zijn levensstijl, zo leren we ook van Buschmann, want de twee bouwen een band op en beleven avonden vol bier en wodka die steevast eindigen in aparte taxi’s. Buschmann neemt die naar een hotel, ‘John’ - meestal in het gezelschap van een jonge vrouw - naar wie weet waar.

Wat we nog weten van John? De man spreekt vijf talen, verkoopt antiek en verdient daar flink wat geld mee. Maar daar stopt het. Is hij een makelaar? Een gewezen werknemer van de Europese voetbalbond UEFA of wereldvoetbalbond FIFA? Een kwade fan die goed is in computers hacken? Dat laatste niet, wordt vermoed, want ‘John’ ontkent dat hij op onrechtmatige wijze aan zijn veelvoud aan documenten is gekomen.

Corruptie bestrijden

Het enige doel van ‘John’, zo zegt hij zelf, is het bestrijden van de corruptie en andere wantoestanden in het voetbal. De man strijdt voor een eerlijke sport, en die denkt hij alleen maar te kunnen bereiken door aan te kaarten hoe verrot de wereld is. Hij zweert dat al zijn informatie klopt. “We hebben heel goede bronnen en een bijzonder sterk netwerk waar we veel informatie van krijgen.”

De vermaarde sportsite Bleacher Report sprak over ‘John’ met Michael Wulzinger, een collega van Buschmann met wie het boek Football Leaks in 2016 schreef. “Hij is een jonge man, die zeer intelligent is. Een voetbalromanticus. Toen Rafa hem voor de eerste keer ontmoette, hebben ze over een ploeg gepraat uit de Duitse tweede klasse. Wel, ‘John’ kon de elf spelen van een wedstrijd uit de jaren 90 probleemloos opnoemen. Hij is een echte voetbalnerd, die alles weet van voetbalploegen.”

Door dat inzicht is ‘John’ kwaad geworden, zegt Wulzinger. “Hij wil iedereen gewoon tonen wat er achter de schermen gebeurt. Fans zien alleen de glitter en de roem, maar ze zien niet hoe deals gemaakt worden, hoeveel belastingen ontdoken worden en alle vuiligheid. Hij wil dat de wereld dat weet.”