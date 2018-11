Groen en SP.A hebben buik vol van ‘Week van de steak-friet’: “Stop promotie van ongezond eetpatroon”

Zaterdag wordt het startschot gegeven voor de ‘Week van de steak-friet’, een campagne van de overheid om Vlaamse klassiekers en producten van bij ons te promoten. Groen en SP.A willen er echter niet van weten: “Nationale trots of niet, stop met het promoten van een ongezond eetpatroon.” Dat meldt Het Laatste Nieuws. Bij de overheid begrijpen ze de kritiek niet.

‘Lekker van bij ons.’ Met die slogan zet het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) Belgische producten en gerechten in de kijker. En deze week in het bijzonder steak-friet. Lekker van bij ons? Dat zeker, maar politieke partijen Groen en SP.A smaken het initiatief voor deze klassieker toch niet.

“Nationale trots of niet, stop met het promoten van een ongezond eetpatroon”, stelt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum tegen Het Laatste Nieuws. “Het is absurd dat we vandaag de dag de consumptie van vlees nog willen aanwakkeren met belastinggeld. We weten dat de huidige vleesconsumptie ongezond is. Vandaag eten we in België twee keer zoveel vlees als gezond is.” Sanctorum wil dat een overheid enkel gezondere, duurzamere en meer diervriendelijke producten promoot.

“Ecologische voetafdruk verkleind”

VLAM snapt de kritiek aan zijn adres niet. “Belangrijk: wij zeggen niet dat de consument meer vlees moet eten. Wij roepen wel op de voorkeur aan producten van eigen bodem te geven”, aldus woordvoerster Liliane Driesen. “Zo wordt niet alleen de eigen economie gesteund, maar verkleint men ook de ecologische voetafdruk.” De zegsvrouw benadrukt bovendien dat het geld voor de campagnes vanuit de sector komt, niet vanuit de overheid. “De overheid biedt enkel de infrastructurele ondersteuning, vooral met personeel.”

“Maar voor elke 100 euro uit de sector legt de overheid wel 60 euro bij – toch een zeer aanzienlijk aandeel”, counter Sanctorum. “En dat dus ter promotie van vaak ongezonde, commerciële doeleinden. Wat VLAM doet is niet meer van deze tijd.”

“Laat ons alsjeblieft een beetje trots zijn”

Topslager Hendrik Dierendonck kan zich ook niet vinden in de kritiek vanuit de politiek. “We mogen best wat weerwerk bieden aan de lobby die ons vooral sinds de jaren ’80 probeert in te lepelen dat vlees ongezond is. Een campagne die niet een overconsumptie, maar wel de keuze voor een stuk puur Vlaams vlees promoot, verdient net alle steun.”

Bovendien gaat het daadwerkelijk om iets lekker van bij ons. “Dagelijks zijn er in ons land veel mensen hard aan het werk om lekker en eerlijk vlees te produceren – een dergelijke promotiecampagne is ook een eer naar hen toe. Laat ons daar alstublieft toch een beetje trots, en wat meer chauvinistisch op zijn.”