Kippenvelmoment in Cardiff voor duel van Leicester: spelers en fans brengen pakkend eerbetoon aan overleden eigenaar

Leicester City speelt deze namiddag zijn eerste duel na het fatale ongeval van eigenaar en voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. Die liet vorige week het leven nadat zijn helikopter crashte aan het King Power Stadium, amper ettelijke seconden nadat het was opgestegen van het veld. Leicester City wilde desondanks graag spelen vandaag, juist om hun voormalige voorzitter te eren. Voor de aftrap in Cardiff pakten de spelers en fans alvast uit met een pakkend eerbetoon aan Srivaddhanaprabha, heel Leicester droeg vooraf een t-shirt met het opschrift ‘The Boss, you will be forever in our harts’.

Na de wedstrijd zullen de spelers en technische staf van The Foxes afreizen naar Thailand om de uitvaart van Vichai Srivaddhanaprabha bij te wonen . Naar Thaise traditie zal die circa een week duren.

Foto: AP

Leicester City captain Wes Morgan speaks to Final Score about #TheBoss - Vichai Srivaddhanaprabha - and the feelings today for #LCFC pic.twitter.com/lEPAk9uZCE — BBC Sport (@BBCSport) 3 november 2018

A minute's silence for Vichai Srivaddhanaprabha.



For Nusara Suknamai.



For Kaveporn Punpare.



For Eric Swaffer.



For Izabela Roza Lechowicz#TheBoss #LCFC pic.twitter.com/XVfluDwPcm — BBC Sport (@BBCSport) 3 november 2018

pic.twitter.com/VMqmP0Ix7q — Match of the Day (@BBCMOTD) 3 november 2018

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: AFP