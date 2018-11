Leko bevestigt keuze voor Horvath, Letica én Vormer starten op de bank in topper tegen Genk

KRC Genk en Club Brugge spelen om 18u de topper van de 14e speeldag in de Jupiler Pro League. Genk staat momenteel aan de leiding met drie punten meer dan Club Brugge. De regerende landskampioen wil zich dan ook graag naast Genk in de stand hijsen. Voor dit belangrijke duel kiest Club-trainer Ivan Leko voor dezelfde elf die overtuigend wonnen van KV Oostende. Dat betekent dat Ethan Horvath in doel staat, Karlo Letica én aanvoerder Ruud Vormer starten op de bank.