Nainggolan viert terugkeer met doelpunt: Inter dolt en wint voor zevende keer op rij

De Nerazzurri zijn in topvorm, zo veel is duidelijk. Sinds het verlies op de vierde speeldag van de Serie A tegen Parma lieten ze geen enkel punt meer vallen:

Sampdoria 0-1

Fiorentina 2-1

Cagliari 2-0

SPAL 1-2

Milan 1-0

Lazio 0-3

Genoa 5-0

Thuis tegen Genoa werd het zaterdag dus 5-0 voor de troepen van coach Luciano Spalletti. Roberto Gagliardini scoorde twee keer voor Inter. Ook Matteo Politano, Joao Mario en dus Nainggolan deden de netten trillen in San Siro. Mario was trouwens ook goed voor drie assists. Bij Genoa viel Stephane Omeonga tien minuten voor affluiten in.

Great cross from Joao Mario, cool header by Nainggolan but how about that pass from grandpa Valero that open up the play??



pic.twitter.com/FPcjJbdPEo