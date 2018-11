Ook na een zege schiet Mourinho op zijn spelers: “We moesten 6-2 achterstaan aan de rust, het was dramatisch”

Manchester United won zaterdagmiddag met 1-2 op het veld van Bournemouth, maar na de wedstrijd was trainer José Mourinho allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn team. The Red Devils kropen dan ook door het oog van de naald, vooral voor de rust liet Bournemouth na om United uit te tellen. The Special One haalde dan ook uit naar zijn team.

“Defensief waren we slecht, gewoon dramatisch”, klonk het na de partij bij“En als ik zeg defensief, dan heb ik het niet enkel over mijn verdedigers. Ik heb het over de ploeg in zijn geheel. Aan de rust achtte ik mezelf de gelukkigste manager in de Premier League, want het stond slechts 1-1 terwijl we 5-2 of 6-2 hadden moeten achterstaan”, was de Portugees niet mals voor zijn manschappen. “We zetten geen druk, waar we deze week nochtans op geoefend hadden. Mensen die de match hebben gezien, zullen niet kunnen geloven dat we deze week hard getraind hebben. De eerste helft was gewoon rampzalig.”

Maar Mourinho zalfde ook een beetje na het slaan. “De tweede helft was het tegenovergestelde. We creëerden veel kansen, zetten hoger druk en waren agressiever. We verdienden om te scoren voor de blessuretijd. Tijdens de rust had ik uit mijn sloffen kunnen schieten, maar ik bleef kalm en zei dat het enkel beter kon gaan. En dat bleek ook. Voor de match kwam mijn assistent nog zeggen dat het de beste opwarming van het seizoen was, met veel focus en intensiteit. We hadden ook een goede trainingsweek achter de rug. Ik kan dus maar niet geloven hoe zwak we begonnen.”

LEES OOK. Geen Lukaku in kern bij Manchester United, omdat hij “iets voelde na de laatste training”