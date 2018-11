Vrouw (39) krijgt longen van kettingroker en sterft twee jaar later aan longkanker

Een 39-jarige vrouw is in Frankrijk overleden aan de gevolgen van longkanker, twee jaar nadat ze nieuwe longen had gekregen. De organen waren afkomstig van een kettingrookster. Bij scans werd de ontwikkeling van tumoren over het hoofd gezien.

De patiënte kwam sinds haar kinderjaren geregeld in het ziekenhuis. Ze leed aan taaislijmziekte, een erfelijke en ongeneselijke aandoening. Het slijm dat door kliertjes in het lichaam wordt afgescheiden is uitzonderlijk taai, waardoor het zijn functie niet kan vervullen en bepaalde organen -zoals de longen- slechter gaan functioneren. In 2015 nam “de ademhalingscapaciteit” van de vrouw aanzienlijk af, waarna er een donor voor haar werd gezocht.

Die werd gevonden. De longen kwamen van een 57-jarige vrouw die 30 jaar lang het equivalent van 20 sigaretten per dag had gerookt. De CT-scan van donor vertoonde voor de transplantatie echter geen afwijkingen en dus werd er mee doorgegaan. De operatie in het ziekenhuis van Montpellier werd een succes, zo schrijft Le Monde op basis van een artikel in het medische tijdschrift Lung Cancer.

Longkanker

Twee jaar later wordt de vrouw echter opgenomen in het ziekenhuis omdat ze koorts heeft en opnieuw moeite heeft met ademen. Dan ontdekken artsen verschillende verdachte vlekken op een scan van de longen. Het blijkt te gaan om kankertumoren. Met terugwerkende kracht wordt ontdekt dat bij scans die een jaar eerder gemaakt werden bepaalde afwijkingen al waargenomen hadden kunnen worden.

Twee maanden na het verschrikkelijke nieuws overleed de vrouw.