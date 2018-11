CNN weigert Trumps campagnevideo met Mexicaanse moordenaar uit te zenden: “Racistisch en onjuist”

Een campagnevideo van de Amerikaanse president Donald Trump zal niet te zien zijn op CNN. Volgens de nieuwszender is het filmpje racistisch en feitelijk onjuist. De beelden tonen de “migrantenkaravaan” die door Mexico trekt, op weg naar de VS. Maar in de video neemt ook een illegale Mexicaanse migrant die twee Amerikaanse agenten doodschoot, een belangrijke rol in.

Het is verkiezingstijd in de Verenigde Staten. Op 6 november worden de zogeheten midterms, tussentijdse verkiezingen, gehouden. Er wordt dus volop campagne gevoerd, ook door president Donald Trump. Hij reist door het land om toespraken te geven, maar geeft ook zijn toestemming voor campagnefilmpjes. Volgens CNN gaat één van die video’s te ver.

In de video wordt gewaarschuwd voor de “7.000 migranten”, die vanuit onder meer Guatemala, Honduras en El Salvador via Mexico naar de VS trekken. Volgens Trump vormt die “migrantenkaravaan” een groot gevaar voor de Amerikanen. In het filmpje wordt namelijk verteld dat er “gevaarlijke criminelen, vergelijkbaar met Luis Bracamontes” tussen zitten. Bracamontes, een illegale immigrant uit Mexico, schoot twee Amerikaanse agenten dood. In de video zijn beelden van diens rechtszitting te zien, waarop de moordenaar zegt dat hij spijt heeft slechts twee personen gedood te hebben.

Moordenaar

Racistisch

CNN weigert de campagnevideo uit te zenden. In een reactie op Donald Trump Junior, die zijn beklag over de houding van de nieuwszender deed, stelt CNN: “We hebben heel duidelijk gemaakt dat deze advertentie racistisch is. Toen we de mogelijkheid kregen om betaald te worden voor het uitzenden van de advertentie, hebben we dat geweigerd. Dat zijn de feiten.”