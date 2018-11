Een vrouwelijke streaker? In het Nederlandse amateurvoetbal wisten ze even niet wat ze zagen

Het blijft iets speciaal: een streaker die een voetbalwedstrijd komt verstoren. In bijna alle gevallen zijn het mannen die met minder of zelfs geen kleren het groene gras oplopen, maar in Nederland was het dit weekend een vrouw die zin had in een moment van glorie. Tijdens de wedstrijd in de Tweede Divisie tussen Rijnsburgse Boys en AFC liep een dame met niets anders aan dan haar schoenen met een vlag het veld op. Tot jolijt van de aanwezige supporters, die ook nog eens acht doelpunten zagen. AFC won de partij namelijk met 2-6.

Uitstekende streaker op het veld bij Rijnsburgse Boys - AFC in de @2deDivisie pic.twitter.com/nJVplOtiOc — Nick Driebergen (@nick3bergen) 3 november 2018