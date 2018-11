Amerikaanse jazztrompettist Roy Hargrove overleden

De Amerikaanse jazztrompettist Roy Hargrove is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Dat is meegedeeld op de Facebookpagina van de artiest. Hargrove stierf op 49-jarige leeftijd in New York aan een hartstilstand, die het gevolg was van een nierziekte.

Hargrove brak aan het eind van de jaren tachtig door als een van de leidende figuren van de neobop, een erg ritmische jazzstijl die voortvloeide uit de bebop en die heel wat r&b- en hiphopsterren beïnvloedde.

Hij ontving tijdens zijn carrière twee keer een Grammy Award: in 1998 voor zijn album “Habana” en in 2003 voor “Directions in Music: Live at Massey Hall”, een livealbum dat hij samen met onder meer jazzpianist Herbie Hancock had opgenomen.

Als soloartiest was hij een veelgevraagde gast op jazzfestivals, ook in Europa. Zo was hij begin 2017 nog te zien op het Brussels Jazz Festival.

Hargrove speelde tijdens zijn loopbaan ook mee op albums van onder meer Erykah Badu en D’Angelo.