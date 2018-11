ANALYSE. Horvath zorgde tegen Genk voor een uniek feit: alles wat blauw-zwart is, duimt

Na wat we de jongste weken zagen met Standard-Club Brugge, Standard-RC Genk en Antwerp-RC Genk waren de verwachtingen hooggespannen voor deze topper. Ze werden niet ingelost. Niet overal waar RC Genk komt, is het spektakel. Club Brugge had de verdienste dat het de Limburgers lange tijd kon terugdringen en zelfs een beetje aan het wankelen brengen. Een beetje maar want vooral Club zal blij zijn met dit gelijkspel.