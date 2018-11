Onze punten na Genk-Club Brugge: drie spelers stelden teleur in Belgische topper zonder winnaar

De topper in de Jupiler Pro League tussen Racing Genk en Club Brugge leverde geen winnaar op. De Limburgers kwamen op voorsprong via Dieumerci Ndongala maar ex-Genkenaar Siebe Schijvers zette na rust de 1-1-eindstand op het bord. Dit zijn onze punten voor het duel tussen de nummers één en twee in de stand.