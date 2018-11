14 miljoen bomen geveld door stormweer in Noord-Italië: “Herstel zal twee eeuwen duren”

In Italië heeft het noodweer van de voorbije week voor een gigantische ravage gezorgd. Met name het noordoosten van het land kreeg het zwaar te verduren. Daar werden maar liefst veertien miljoen bomen geveld. “Apocalyptisch”, klinkt het. Ondertussen waren er ook al 20 doden te betreuren door het noodweer.

De noordelijke Italiaanse regio’s Veneto en Friuli-Venezia Giulia werden de afgelopen dagen geteisterd door het noodweer. Zware regenbuien werden vergezeld door rukwinden tot 180 kilometer per uur. De storm eiste onder meer een zware tol van de flora in het gebied. Volgens Italiaanse media werden er in de bergketen Dolomieten maar liefst 14 miljoen bomen geveld, “als lucifers”.

Een ecologische ramp, stellen deskundigen. Doordat er zoveel bomen ontworteld zijn, dreigt het ecologisch evenwicht en de stabiliteit van de ondergrond aangetast te worden.

#3nov #Belluno, ricognizione sulla diga #Comelico effettuata con i #droni dei #vigilidelfuoco, mentre proseguono gli interventi per il #maltempo su tutto il territorio provinciale colpito pic.twitter.com/voQxLwFOi7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 november 2018

De “vioolbossen” in Val Saisera en Paneveggio, waarvan het hout onder meer wordt gebruikt voor de beroemde Stradivarius-violen, kregen het eveneens zwaar te verduren en dat heeft enorme gevolgen. “Een kwart van het vioolbos bestaat niet meer”, klinkt het. “Het zal twee eeuwen duren om hiervan te herstellen.”

20 doden

In totaal vielen er al 20 doden door het noodweer, met onder meer zwaar onweer, van de voorbije week. Duizenden Italianen zitten zonder elektriciteit. Volgens de Italiaanse civiele bescherming is de onweersgolf “een van de meest complexe meteorologische situaties van de voorbije zestig jaar”. Het weer zal er de komende dagen niet veel verbeteren.

This drone footage shows the destruction that recent severe weather has brought on forests in Italy pic.twitter.com/uX10rjHCOv — CNN International (@cnni) 2 november 2018

Belgische getroffenen

Drie vriendinnen uit Luik zitten ondertussen al vijf dagen vast in het bergdorpje Arigna. Marie, Ann-Sophie en Julie hoopten op een ontspannende vakantie, maar dat pakte anders uit, getuigen ze bij RTL. Maandag werd de toegangsweg naar het plaatsje weggevaagd door de regen. Het drietal kan daardoor niet weg. Voor de vriendinnen was het drama compleet toen ook nog de stroom uitviel.

“Dat heeft twee dagen geduurd. We konden niet naar de winkel en het eten dat we nog in huis hadden, konden we niet klaarmaken”, klinkt het. In totaal zitten er zo’n veertig toeristen vast in Arigna. Een jeugdherberg voorziet hen inmiddels van eten.

De lokale autoriteiten zijn begonnen met het weghakken van rotsen, die op de toegangsweg dreigen te vallen. Om een route te creëren werden afsluiting langs de grondverzakking geplaatst, maar Marie vertrouwt het niet: “Het blijft erg gevaarlijk. We kunnen hier niet weg.”