REACTIES. Vormer alweer op de bank: “Begrip? Nee, want ik wil altijd spelen”

Genk en Club Brugge speelden 1-1 gelijk in een topper die twee kanten opkon. Na de partij waren beide ploegen dan ook gematigd tevreden met de uitslag. Wie zeker niet tevreden was, is Ruud Vormer. De Nederlandse middenvelder begon voor de tweede partij op rij op de bank, maar toonde wel veel inzet bij zijn invalbeurt en ging na de match de fans groeten. Die zongen hem luidkeels toe. “Dat deed deugd.”

Ruud Vormer is aan zijn vijfde seizoen bij Club Brugge bezig, maar voor het eerst is hij geen onbetwiste titularis meer. Desondanks blijft hij razend populair bij de achterban. “Hun steun deed deugd, dat doet veel met me. Het gaat niet zo goed met mij, ik kamp met een vormdip. De voorbije jaren lukte alles, nu gaat het wat moeilijker. Ik doe elke dag mijn stinkende best en kom terug, wees maar gerust.” Leko verklaarde zijn keuze om Vormer op de bank te zetten door te stellen dat het anders niet eerlijk zou zijn tegenover de andere spelers. Kan de aanvoerder daar begrip voor opbrengen? “Neen. Ik wil altijd spelen. Maar de trainer beslist en ik heb me daar aan te houden. Met zijn uitleg heb ik niets te maken. Ik moet gewoon alles geven als ik speel.”

Dinsdag trekt Club Brugge naar Monaco in het kader van de Champions League. “Dat komt er ook weer aan. Ik ga vanaf morgen mijn uiterste best doen op training, en dan zien we wel.”

Foto: JEFFREY GAENS

Siebe Schrijvers: “Gefluit van Genk-fans is jammer”

Uitgerekend een ex-speler boorde Genk de zege door de neus. Met een knappe schuiver tekende Siebe Schrijvers voor zijn zevende doelpunt van het seizoen. “Het is een correcte uitslag, onze gelijkmaker was verdiend. Het was een moeilijke wedstrijd tegen een sterk Genk. Ik ben blij dat ik kon scoren. Dat de Genk-fans me uitfloten bij mijn wissel? Ik heb nog steeds heel veel respect voor de club en ben Genk dankbaar voor alle kansen, maar van dat gefluit ga ik niet slecht slapen.”

Uronen: “Geen duik van mij”

Aan beide kanten was er een vraag om een strafschop. Aan Genkse zijde werd linksachter Jere Uronen al dan niet foutief afgestopt. “Het was zeker geen duik”, aldus de Fin. “Er was wel degelijk contact, al durf ik niet met zekerheid te zeggen dat het strafschop was. Ik moet de beelden eens bekijken hoe dat contact er juist komt. Ik zei ook tegen de ref dat ik een verdediger ben, als ik de kans krijg om te scoren wil ik dat zeker doen en ga ik me niet laten vallen. Een doelpunt zou net een vroeg kerstcadeau zijn.” En wat vond Uronen van de uitslag? “Het was een goede match, we wilden absoluut winnen. Binnen een paar dagen zal ik misschien wel tevreden zijn met een punt, maar nu ben ik nog ontgoocheld. Club was goed, maar wij ook. We hebben een druk programma in deze periode, maar toppers zijn leuk om te spelen.”

Foto: JEFFREY GAENS

Leko: “We zijn terug”

Foto: Photo News

De Kroaat zag zijn ploeg een moeilijk begin van de partij overleven en de match nadien in handen nemen. “We zijn terug op niveau na ons dipje. Het is normaal dat het drukke programma, met de Champions League erbij, ons punten heeft gekost. We hebben vandaag getoond dat we goed zijn, wij en Genk zijn de beste ploegen in België op dit moment. Na de rust waren wij dichter bij een doelpunt. Ik denk dat de fans tevreden zullen zijn met deze match, het was een goeie partij.”

Eén van de uitblinkers aan Brugse zijde was Krepin Diatta, die nochtans een moeilijk seizoensbegin kende. “Hij was goed vandaag”, bevestigde Leko. “Tegen STVV speelde hij een mindere partij, maar we besloten hem te laten staan en vertrouwen te geven. Tegen Oostende was hij al goed en ook vandaag speelde hij sterk.”

Clement: “Deels tevreden”

Ook Genk-trainer Philippe Clement kon leven met de puntendeling. “Ik ben deels tevreden”, klonk het voor de televisiecamera. “De spelers zijn ontgoocheld en daar ben ik blij om. Ik dit resultaat plaatsen, omdat het al de vierde match in negen dagen is voor ons, met telkens maar twee dagen tussen om te rusten. Iedereen heeft zich maximaal moeten geven. De match was in evenwicht en we hebben nog steeds niet verloren op gras (Genk verloor dit seizoen enkel op het kunstgras van Sarpsborg, nvdr.).”

Een half tevreden trainer dus, die veel inzet zag van zijn jongens. “Ze voerden hun taken uit en zetten veel druk. Fysiek waren we wel wat minder door de opeenvolging van wedstrijden. Misschien maakt dat wel het verschil tussen winnen en gelijkspelen. Of Club Brugge de sterkste tegenstander was? Moeilijk te zeggen, want we waren zelf niet op ons sterkst. We missen Leandro Trossard nog, dat zou hetzelfde zijn als Club Brugge dat Vanaken moet missen. Daarnaast kon Sander Berge nog geen 90 minuten aan. Maar ik ben blij dat andere jongens, ook uit de eigen jeugd, dan opstaan.”