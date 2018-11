Hij kan het nog steeds: Iniesta bedient Podolski met een assist om van te smullen

Andres Iniesta trok afgelopen zomer van Barcelona naar het Japanse Vissel Kobe. Met zijn nieuwe club gaat het niet bijzonder goed. Vissel is na 31 speeldagen in de J1 League pas elfde met 40 punten. Gelukkig werd er met 1-2 gewonnen van Nagoya, mede dankzij Iniesta. Die zette Lukas Podolski in de tiende minuut met een briljante pass op weg naar de 0-1. De Duitser zou vijf minuten voor tijd ook de tweede goal van Vissel scoren.

Iniesta's assist to Poldi from earlier today ??

