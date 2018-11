Nieuwe kopzorgen voor Martinez: ook Mousa Dembélé loopt een blessure op en wordt met de brancard afgevoerd

Binnen enkele weken staan voor de Rode Duivels de belangrijke interlands tegen Zwitserland en IJsland op de agenda. Inzet is de halve finale van de Nations League. Maar bondscoach Roberto Martinez zal lang niet over zijn sterkste team kunnen beschikken. Onder meer Kevin De Bruyne en Jan Vertongen zijn een tijdje out en daar zou Mousa Dembélé wel eens kunnen bijkomen. In het duel tegen Wolverhampton moest hij al na enkele minuten naar de kant.

Na nog geen twee minuten spelen bracht Spurs-verdediger Davies tegenstander Costa ten val. Die viel echter op de enkel van Dembélé, die kermend van de pijn neerging. Uit de herhaling bleek dat de rechterenkel van Dembélé een wel heel onnatuurlijke beweging maakte door het gewicht van Costa. De middenvelder moest ondersteund worden toen hij het veld verliet en werd nadien zelfs op de brancard gelegd.

Het lijstje met (al dan niet licht) geblesseerde Rode Duivels dikt zo aan. Momenteel liggen Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Marouane Fellaini in de lappenmand. Ook Romelu Luaku kampt met fysieke ongemakken. Christian Benteke, die er de laatste keren wel niet meer bij was, is eveneens gekwetst.

Foto: AP