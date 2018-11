Israëlische premier Netanyahu dankt Trump voor uitbreiding sancties tegen Iran

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag de Amerikaanse president Donald Trump gefeliciteerd met de aangekondigde verstrenging van sancties tegen Iran.

“Ik pleit er al jaren voor de sancties tegen het moorddadige terroristische regime van Iran, dat de hele wereld bedreigt, opnieuw volledig in te voeren”, zo staat in een zaterdag verspreide mededeling van de Israëlische premier. Netanyahu heeft het voorts nog over een “historisch initiatief” van president Trump.

Netanyahu is altijd de grootste tegenstander geweest van de nucleaire deal met Teheran. Israël is immers een aartsvijand van Iran.

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU hadden in 2015 een nucleair akkoord bereikt met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. Een half jaar geleden heeft Donald Trump de VS echter eenzijdig teruggetrokken uit dat akkoord. Vrijdag kondigde hij aan dat alle ingetrokken sancties vanaf maandag opnieuw van kracht zullen zijn.