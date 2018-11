Kermis ontruimd nadat attractie instort: zeven kinderen naar traumacentra voor “mogelijk zware verwondingen”

In de Zuid-Engelse plaats Woking is zaterdagavond een kermis ontruimd nadat een grote opblaasbare glijbaan het begaf. Daarbij liepen zeker zeven kinderen verwondingen op. Zij worden behandeld voor “mogelijk zware verwondingen”. De autoriteiten spreken van een “zeer serieus incident”.

Het ongeval gebeurde rond 19.45 uur (lokale tijd) op een kermis in Woking, zo’n 35 kilometer ten zuidwesten van Londen. Een grote opblaasbare glijbaan stortte plots in, waardoor zeker zeven kinderen gewond raakten. Zij zijn naar traumacentra in Londen gebracht, waar ze worden behandeld voor “mogelijk zware verwondingen”.

Een getuige zegt tegen de Telegraph dat ook een volwassene gewond raakte en gereanimeerd zou worden door de toegesnelde hulpdiensten. Hij vertelt dat een man en meerdere kinderen van de glijbaan vielen. “Ze werden behandeld naast de glijbaan. Ik hoorde het verschrikkelijke gegil van een jonger persoon, die duidelijk heel veel pijn had.”

Naast ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.

Vuurwerkshow

Op de kermis werden zaterdagavond zo’n 12.000 bezoekers verwacht vanwege een geplande vuurwerkshow. Door het incident werd die show uitgesteld. De kermis is ondertussen ontruimd.

Serious incident at Woking Fireworks this evening. Whole park evacuated and event cancelled. Sounds like slide collapsed and children fell off. pic.twitter.com/dlTKlbjWwX — Andy Datson (@AndyDatsonWT) 3 november 2018

BREAKING NEWS: Woking Park has been evacuated and an air ambulance has just landed to attend the scene of a ‘serious incident.’ The fireworks have been postponed. pic.twitter.com/njbhmNvldT — Eagle Radio (@eagleradio) 3 november 2018