Hazard en De Belder vermijden blamage voor Cercle: groen-zwart wint in extremis van tien Moeskroen-speler

Halloween is gedaan maar het zag er lang naar uit dat Cercle een ander spook in huis zou halen. Dat van de degradatie want tegen tien man van Moeskroen morste het met kansen en Cardona miste zelfs een strafschop. De jonge doelman Butez hield lang stand maar dan toonde Kylian Hazard dat hij misschien alsnog in de voetsporen van zijn broers kan treden. Hij scoorde de verdiende gelijkmaker en Cercle putte er moed uit want de ingevallen De Belder bezorgde groen-zwart nog de broodnodige drie punten: 2-1.

“Een grote troef van dit Cercle is dat deze jongens kunnen presteren onder druk”, gaf Cercle-trainer Laurent Guyot mee voor de match. “Dat bewezen ze vorig seizoen in de finalematch tegen Beerschot en onlangs ook tegen Charleroi. Dar was toen ook een wedstrijd die we maar beter konden winnen en dat deden we.”

In Eupen slikte Cercle woensdagavond nog twee goals in de toegevoegde tijd en om de groep voldoende rust te gunnen, bleef men overnachten in Verviers. De Franse staf verdronk hun verdriet bij een paar goede Belgische pinten en smeedde meteen een plan om rechtstreekse concurrent Moeskroen opzij te zetten. De grensploeg had dinsdag gewonnen tegen AA Gent en kon mits winst op één punt van Cercle naderen.

Laurent Guyot was de jongste dagen op de sociale media afgeschilderd als een bange kwezel en begon wat onder druk te komen. Het project van Monaco waarbij de opleiding van jongeren moest even de kast in. Vooral punten kunnen Cercle nu sportief verder op weg helpen. Guyot moest wel de Braziliaan Vitinho missen en paste de ervaren Lambot in als rechtsachter. Op links gaf hij de jonge Etienne de voorkeur op Omar.

Butez pakt

Bij Moeskroen loopt achterin met Boya een stevige beer. Mercier mocht het ondervinden want bij zijn doorbraak anticipeerde de centrale verdediger prima. Cercle koos resoluut voor de aanval en Cardona kon een paar keer dreigen. De corners leverden in eerste instantie weinig op. Kantelmoment was een nieuwe doorbraak van Xavier Mercier, Gulan kon wel volgen maar greep naar de noodrem. De gevolgen waren zwaar: rood voor Gulan en strafschop. Irvin Cardona, in maart nog de held die Cercle vanop de stip naar 1A knalde, kon groen-zwart bevrijden maar Butez koos de goede hoek en duwde de bal in corner. Een nieuwe uppercut voor Cercle dat zonder discussie de betere ploeg was en altijd op voorsprong had moeten komen. Kapitein en gelegenheidsrechtsachter Lambot zag nog een mogelijkheid om een open kans op de dekselse Butez te trappen.

Cercle morste tegen tien man dus met de kansen. Op Antwerp had het in volle zomer ook eens de numerieke meerderheid niet kunnen uitbuiten en was het toeval maar ook Moeskroen speelt in rood en wit. Onder de Duitser Storck groeide Moeskroen uit tot een sterk blok en dat bleef zo met tien man. En uit het niks kwamen ze ook nog eens op voorsprong. Een vrijschop van Amallah werd door Taravel heel ongelukkig in eigen doel verlengd: 0-1.

Hazard vindt de weg

In de tweede helft had Butez moeite met de harde knallen van zijn landgenoten Mercier en Taravel maar kon ze wel prima afblokken. Tijd om in te grijpen dacht Guyot en hij liet de 4-3-3 voor wat het was, bracht De Belder in voor Lambot en ging 3-3-4 spelen. Gewaagd en dan moet je natuurlijk ook de kansen benutten. Tormin besloot eerst voorlangs maar ook een tweede keer geraakte hij niet voorbij de attente Butez en De Belder miste zijn schot.

Met nog 20 minuten te gaan besefte Cercle dat er iets moest gebeuren. De meer ervaren Gakpé kwam Tormin aflossen maar ook deze Fransman kon niks forceren. Een Belg dan maar denk je dan maar de brandstof van Kylian Hazard leek op en ook hij besloot op.. jawel Butez! Hazard zou echter geen Hazard zijn en zag toch de mogelijkheid om bij te tanken. Met succes want een kleine tien minuten voor tijd poeierde hij zijn eigen rebound toch voorbij Butez.

Cercle rook en voelde de zege en deed op de valreep wat het moest doen. De invallers maakten de klus af. Op aangeven van Bruno bezorgde Dylan De Belder zijn ploeg de verdiende zege: 2-1.