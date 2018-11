Voetbalcel wil absoluut verbod op vuurwerk in stadions: “Families moeten veilig naar het voetbal kunnen gaan”

De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken start een strijd tegen vuurwerk in de voetbalstadions. Wie betrapt wordt met bommetjes of Bengaals vuur riskeert een stevige sanctie. “De veiligheidsrisico’s zijn veel te groot. Families moeten op een veilige manier naar het voetbal kunnen gaan”, zegt de nieuwe directeur Olivier Labarre.

Liefst 685 pv’s werden er de laatste 3,5 jaar opgemaakt voor het gebruik van vuurwerk in onze voetbalstadia. Veel te veel, als het aan de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken ligt. De nieuwe directeur, Olivier Labarre, kondigt in de Waalse krant La Dernière Heure aan dat hij een strijd begint tegen Bengaals vuur en dergelijke: “Het houdt grote gevaren in voor de veiligheid van de toeschouwers. Kwetsuren door vuurwerk kunnen onomkeerbaar zijn. Het hoort gewoon niet thuis in een voetbalstadion.”

De Voetbalcel paste deze zomer nog de wet aan, waardoor ook in een perimeter rond het stadion het vuurwerk al verboden is. Wie daar betrapt wordt, riskeert al een boete. “De minimumboete is 500 euro en een stadionverbod van 12 maanden. Afhankelijk van de omstandigheden en eventuele antecedenten, kan de straf nog strenger zijn”, zegt Labarre. De pakkans hangt natuurlijk af van de inzetbaarheid van het politiekorps. De voorbije jaren was er steeds meer vuurwerk aanwezig, ondanks fouilles en de nodige controles. “Maar”, benadrukt de voetbalcel, “gezien de aanwezigheid van camera’s in onze voetbalstadions, is de kans klein dat je uiteindelijk nog een straf kan ontlopen.”

Met de waarschuwing zet Labarre het werkt van zijn voorganger, de betreurde Jo Vanhecke. Die overleed plots in 2015. Vanhecke transformeerde sinds de eeuwwisseling het Belgische voetballandschap, en was een pionier in de strijd tegen hooliganisme. Door zijn efficiënte aanpak werd geweld in het stadion een zeldzaamheid, en vonden gezinnen met kinderen terug hun weg naar het voetbal. “Dat is ook nu ons doel”, zegt Olivier Labarre. “Het stadion moet een plaats zijn waar families naartoe kunnen komen. Daar hoort geen geweld, en dus ook geen gevaarlijk vuurwerk.” (bhe)