Belgen in het buitenland: Batshuayi en Valencia blijven in vieze papieren, Mirallas en Denyar pakken punt

Brussel - In de Spaanse Primera Division deed invaller Michy Batshuayi met het zwalpende Valencia een slechte zaak: het verloor in eigen huis met 0-1 van Girona en blijft slechts twee punten boven een degradatieplaats hangen. Batshuayi mocht twintig minuten voor tijd invallen.

Na een klein kwartier was de thuisploeg dicht bij de openingsgoal via Francis Coquelin, maar zijn schot stuitte op een knappe save van Girona-doelman Bono. Het leek even uitstel van executie toen de netten in de 34e minuut wel trilden, maar de VAR ontzegde “Los Che” de voorsprong. Vlak voor rust trof Santi Mina nog de dwarsligger en gingen de handen op elkaar voor alweer een fantastische redding van Bono op een schot van dichtbij van Goncalo Guedes. De Marokkaanse doelman hield zijn ploeg recht in een partij die gedomineerd werd door de thuisploeg. En dat gaf de burger moed, want de bezoekers kwamen scherp uit de kleedkamers. Pere Pons schonk Girona zelfs de voorsprong na een ziekenhuisbal van Geoffrey Kondogbia. Die voorsprong bleef op het bord en dus blijft Valencia voorlopig veertiende, op slechts twee punten van een degradatieplaats.

Mirallas pakt punt tegen Roma

Op de elfde speeldag in de Italiaanse Serie A mocht Kevin Mirallas starten bij Fiorentina tegen AS Roma. Na goed twintig minuten scheerde een vlam van Edin Dzeko net boven de kruising. Even later stopte de Romeinse doelman Robin Olsen de doorgebroken Giovanni Simeone foutief af, Jordan Veretout zette de strafschop om. Acht minuten na rust werd Mirallas gewisseld. Vijf minuten voor tijd bracht Alessandro Florenzi de bordjes in evenwicht na het te slap wegboksen van de bal door de Fiorentina-keeper. Met de puntendeling schieten beide ploegen weinig op: ze delen de zesde plaats met elk 16 punten.

Geen zege voor Denayer

Op de twaalfde speeldag in de Franse Ligue 1 stond Jason Denayer alweer aan de aftrap bij Lyon, de vierde in de stand, tegen de nummer acht, Bordeaux. De bezoekers kregen de beste kansen in de eerste helft, en al na tien minuten leek dat uit te monden in een voorsprong. De goal van Yann Karamoh werd echter afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Vlak voor rust trof Houssem Aouar raak aan de overkant met een subtiele volley van dichtbij. Andreas Cornelius wiste de voorsprong van de thuisploeg in de 73e minuut uit met een nog knappere volley na slecht uitverdedigen van l’OL. Lyon blijft voorlopig vierde, op 15 punten van leider PSG.

In Nederland kreeg hekkensluiter NAC Breda op de elfde speeldag Heracles, met Dario Van den Buijs in de basis, op bezoek. Heracles, de nummer vier in de Eredivisie, begon slecht aan de partij en werd met de rug tegen de muur gezet in het openingskwartier. Dat resulteerde in een verdiende voorsprong van NAC via Luka Ilic, die in de 21e minuut de bal vanuit een krappe hoek tegen de netten schoot. In de 61e minuut maakten de bezoekers uit het niets de gelijkmaker. In de 69e minuut mocht Arno Verschueren invallen voor de rode lantaarn, die twee minuten voor tijd alsnog de overwinning naar zich toe trok met een fantastische volley van Mitchell te Vrede. NAC komt door de zege weg van de laatste plaats ten koste van FC Groningen.

Op de elfde speeldag in de Engelse Premier League kwamen Simon Mignolet en Divock Origi niet van de bank van Liverpool, dat 1-1 gelijkspeelde op het veld van Arsenal. Het puntje levert Liverpool voorlopig de leidersplaats op, eerste achtervolger Manchester City speelt zondagmiddag tegen Southampton.