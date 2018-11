Globetrottende Antwerpenaar bouwt kopie van Zoo-tempel in Maleisië: “Ik mis Antwerpen nog elke dag”

Antwerpenaars die op reis in Maleisië verzeilen in het Bukit Gambang Safari Park, beleven daar de déjà vu van hun leven. In het midden van het park staat een kopie van de Egyptische tempel van de Antwerpse Zoo. Dat is het werk van Antwerpenaar Nikolas Cassimon, die al twaalf jaar in Azië woont. “Op deze manier heb ik toch elke dag een beetje Antwerpen bij mij.”