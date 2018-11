Juventus blijft quasi foutloos: domme owngoal en nieuwe assist Ronaldo in Turijn

Juventus heeft op de elfde speeldag in de Serie A met 3-1 gewonnen van Cagliari. De Oude Dame blijft zo met zes punten voorsprong op Napoli en Inter aan kop van het klassement. Paulo Dybala scoorde al snel de 1-0, waarna João Pedro verrassend de gelijkmaker op het bord zette. Filip Bradaric scoorde dan dom in eigen doel, waarna Juan Cuadrado de eindstand vastlegde. De Colombiaan deed dat op aangeven van Cristiano Ronaldo, die nu al aan vijf assists zit in de Serie A.

Juventus zet met 31 op 33 de beste competitiestart uit zijn geschiedenis neer. Intussen werd Ronaldo in de bloemetjes gezet voor de 400 competitiedoelpunten in zijn carrière.

