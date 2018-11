DIJKSHOORN. “Niemand acteert beter een ontgoochelde dan Hein Vanhaezebrouck”

Het lijkt mij zwaar om iedere dag ontgoocheld te zijn. Dat houd je niet vol. Het vervelende is dat ontgoochelde mensen het ook steeds aan anderen moeten vertellen. “Hoe het met mij gaat? Ja, ontgoocheld.” Als je aan een ontgoochelde in een winkel vraagt of hij verder nog iets nodig heeft, dan is het antwoord: “Nee. Ik ben te ontgoocheld.”