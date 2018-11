Familie en vrienden leggen Faris Haroun op de rooster: “Antwerp is de enige club waar ik me écht gewaardeerd voel”

Faris Haroun is de man van het moment bij Antwerp. Medetopschutter met vijf goals, aanvoerder en sterkhouder. Woensdag speelde hij tegen Genk, de club waar het voor hem allemaal is begonnen. Aan de hand van vragen van zijn familie en vrienden reconstrueren we zijn opmerkelijke carrière. “Vier jaar geleden zat ik dagelijks 45 minuten op de metro om te trainen met amateurs die betaalden om te voetballen.”