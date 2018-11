Brusselaars moeten ramen en deuren gesloten houden door zware afvalbrand: vuur onder controle

Vorst - De brandweer van Brussel vraagt zondagochtend aan de inwoners van het hele Brusselse grondgebied om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Reden is een zware afvalbrand op een industrieterrein in Vorst, op de Humaniteitslaan, sinds 4 uur ‘s nachts.

De Brusselse brandweer kwam zondagochtend massaal ter plaatse. “Op de Humaniteitslaan in Vorst is brand ontstaan aan een grote afvalberg”, aldus de brandweer. “Daar liggen onder meer oude kleren. We hebben de brand intussen onder controle. Nu proberen we het afval open te trekken zodat de vlammen zich niet opnieuw uitbreiden.”