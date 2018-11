Limbombe steelt show met panenka… en hilarische uitleg achteraf: “Op training mis ik ze”

Stallone Limbombe stal de show door bij een 1-1-stand met een panenka te scoren voor AA Gent tegen KV Kortrijk. Zo’n risicovolle trap verwacht je eerder bij een veilige voorsprong, maar Limbombe is geen speler van dertien in een dozijn. Dat bewees ook zijn uitleg achteraf, die de aanwezige journalisten de slappe lach bezorgde.

“Ik wilde altijd zo’n panenka trappen. Ja, in Moeskroen had ik het ook gedaan als we een strafschop hadden gekregen. Een keeper verwacht niet dat je dat doet bij een 1-1-stand, dus gewoon doen man”, zei hij. “Of ik op training oefen op panenka’s? Normaal gezien mag ik ze niet trappen (). Op training trap ik er vaak, maar dan mis ik die. Als ik hem nu had gemist, dan vloog ik er misschien uit, maar nu kan ik hem thuis op mijn zetel gaan herbekijken.” Birger Verstraete kwam naar Limbombe toe bij de fase. Wat zei hij? “Hij zei: ik heb al vier strafschoppen gescoord. Kijk naar de bank, ze willen dat ik trap. Ik zei dat me dat geen zak uitmaakte. Ik stond op het blad om strafschoppen te trappen. Bicky niet. Achteraf kwam hij me zeggen dat ik lef had (). Ik denk wel dat ik op het blad blijf staan.”